FORZA ITALIA. IL SOTTOSEGRETARIO FERRANTE IN VISITA AI CANTIERI METROPOLITANA ED OSPEDALE DI SALERNO

Lunedì 4 novembre il sottosegretario On.le Tullio Ferrante sarà a Salerno per attività Istituzionale, accompagnato dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano. Due gli appuntamenti in agenda.

Alle 10.30 il Sottosegretario Ferrante effettuerà un sopralluogo sul cantiere della Metropolitana di Salerno (tratta Arechi – Pontecagnano aeroporto) – Via Noce zona ASI. Alle 11.30, invece, è in programma una visita presso L’ospedale di Salerno “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” – Via San Leonardo – incontro con il Direttore Dott. Vincenzo D’Amato.