FORZA ITALIA. IN PROVINCIA DI SALERNO SI VA VERSO IL RECORD NEL NUMERO DI TESSERATI

Verso il boom per numero di adesioni e di tesserati per il 2024: Forza Italia, in Provincia di Salerno, guarda con grande attenzione e fiducia agli ultimi giorni per il tesseramento 2024 che, secondo le prime stime, potrebbero far segnare un record assoluto per i numeri raggiunti dal partito degli azzurri. A contribuire al risultato, insieme alla spinta giunta dalle Elezioni Europee, il rinnovamento e l’allargamento dell’attuale classe dirigente del partito guidato dal Coordinatore Antonio Tajani.

I nuovi ingressi all’interno di Forza Italia Salerno, come l’avvicinarsi delle elezioni regionali del prossimo anno, hanno dato una netta accelerata alla campagna di tesseramento che si concluderà alla fine del mese di Ottobre.

Chiusa la fase del tesseramento, per Forza Italia inizierà la stagione dei congressi per l’elezione della nuova classe dirigente provinciale.