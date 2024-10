SAN VALENTINO TORIO. LUNEDI’ 28 OTTOBRE PARTONO I LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA

San Valentino Torio, il Comune dell’Agro guidato dal Sindaco Michele Strianese, punta sull’ambiente e sul miglioramento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ma anche sull’innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata. E, non a caso, un importante progetto con i fondi PNRR è stato destinato, dall’amministrazione comunale di San Valentino Torio, ai lavori per una ristrutturazione dell’attuale isola ecologica, gestita dalla società partecipata San Valentino Servizi. L’iter per l’affidamento dell’appalto è stato completato tant’è che Lunedi 28 Ottobre alle ore 11.15 verranno, formalmente, consegnati i lavori di ristrutturazione e messa a norma del Centro di Raccolta dei Rifiuti Comunale sito Via Dell’ Ecologia.

