FORZA ITALIA PENSA AD UNA LISTA PER LE REGIONALI 2025 TINTA DI ROSA: ECCO LA CANDIDATE

Sarà una lista con il fondo azzurro ma con i contorni, ben delineati, rosa, quella che Forza Italia sta iniziano ad immaginare per la prossima tornata elettorale per le Regionali in Provincia di Salerno. Donne in prima fila, con tante amministratrici pronte ad affrontare la sfida elettorale interna al partito ma anche esterna per il centro destra. Chi ci sarà in lista ?

Di certo, tra le candidate al Consiglio Regionale, ci sarà Tania Lanzetta, piu’ volte candidata sindaco a Nocera Inferiore, oggi esponente in Consiglio Comunale di Forza Italia, dopo aver affrontato le ultime elezioni comunali con una lista civica.

Probabile, sempre nella parte Nord della Provincia di Salerno, la candidatura di Giustina Galluzzo, attuale Vice Sindaco di Castel San Giorgio, il comune guidato da Paola Lanzara, esponente del Partito Democratico, candidata, alle ultime elezioni politiche, nel collegio dell’Agro.

In ballo c’è, poi, anche la candidatura di chi in Consiglio Regionale c’è già stata: parliamo di Monica Paolino, moglie del Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, candidata anche nel 2020 con la lista di Forza Italia.