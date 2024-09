ROGO RFIUTI A PERSANO. IANNONE (FDI): “DA AUDIZIONE PROCURATORE BORRELLI EMERGE RESPONSABILITA’ REGIONE CAMPANIA”

Come si può pensare di lasciare un carico di rifiuti con quella storia senza vigilanza? La natura dolosa dell’incendio è certa ed era ampiamente plausibile che sarebbe accaduto quello che è stato. La Regione di De Luca e Bonavitacola deve assumersi la piena responsabilità sui fatti e al cospetto del danno che ha arrecato ai cittadini di Serre e dell’intera Piana del Sele. Ringrazio la Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti che, come da me richiesto pubblicamente, ha subito calendarizzato l’audizione del Procuratore Borrelli. Mi aspetto che si vada fino in fondo su questa vicenda perché non è possibile che non ci siano colpevoli. E’ una vicenda losca dal principio e De Luca e la sua Amministrazione Regionale non possono fare spallucce facendo la parte dei turisti svedesi. Confido nella magistratura che punisca chi ha gravi responsabilità per ogni sorta di danno causato ai cittadini e all’ambiente. Non può finire che è colpa del destino”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

