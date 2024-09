PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE ALFIERI TORNA A RIUNIRE LA SUA MAGGIORANZA A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Tornano i “mercoledi’” del Presidente, le consuete riunioni di maggioranza, a Palazzo Sant’Agostino, organizzate e volute dal Presidente della Provincia Franco Alfieri per fare il punto della situazione amministrativa con tutti i consiglieri di maggioranza. Dopo la pausa estiva, si torna nella stanza del Presidente, in Provincia, per il classico confronto interno alla maggioranza, nella quale, adesso, iniziano anche ad emergere le prime possibili candidature per le Regionali 2025.

C’è, in prima fila, il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, pronto ad affrontare la campagna elettorale per le Regionali all’interno della lista del Partito Democratico. Una campagna elettorale che, per Guzzo, è fatta di contatti all’interno di tante piccole realtà territoriali della parte meridionale della Provincia di Salerno.

Candidato dovrebbe essere anche il consigliere provinciale del PSI Pasquale Sorrentino che, già prima dell’estate, in qualche occasione pubblica, ha lasciato intendere di essere pronto ad affrontare con il simbolo del Garofano la prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania.

All’orizzonte, poi, c’è la possibile modifica della Legge Elettorale per le Province che rimetterebbe in discussione ruoli e spazi, oggi occupati a Palazzo Sant’Agostino.