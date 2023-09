FORZA ITALIA. PER IL BERLUSCONI DAY NUOVO RUOLO PER ISABELLA ADINOLFI

Ci sarà anche l’attuale europarlamentare di Forza Italia Isabella Adinolfi nella macchina organizzativa del Berlusconi Day, l’evento in programma per il prossimo 29 Settembre a Paestum. La decisione di affidare un importante incarico alla Adinolfi è arrivata, direttamente, dal Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello che ha voluto rafforzare l’attuale gruppo di lavoro per la manifestazione che inizierà il 29 Settembre per concludersi il 1 Ottobre. Intanto, da alcune voci che circolano negli ambienti forzisti, pare che la famiglia Berlusconi abbia declinato l’invito a partecipare all’evento del 29 Settembre per motivi tutt’altro che chiari. Nessuna decisione ufficiale, anche perchè è tutto da definire il programma della tre giorni di Paestum.

Share on: WhatsApp