FORZA ITALIA PRENDE TEMPO: I CONGRESSI PROVINCIALI SI TERRANNO SOLO A GENNAIO 2024

Forza Italia in Campania si prepara ai congressi provinciali di gennaio, “rafforzando il radicamento territoriale e riaffermando la propria identità di partito catalizzatore di idee provenienti dal basso”. Ne hanno discusso stamattina, alla presenza del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, i coordinatori provinciali azzurri, riuniti all’hotel Majestic di Napoli. “Grazie all’ottimo lavoro svolto da Fulvio Martusciello, in Campania Forza Italia ha cambiato fisionomia”, ha detto il coordinatore provinciale di Avellino Carmine De Angelis. “Finalmente – ha aggiunto – siamo un partito aperto al confronto interno e in costante contatto con il territorio”. Sulla stessa lunghezza d’onda il co-coordinatore provinciale di Salerno Francesco Pastore che ha espresso “apprezzamento”per la nuova gestione del partito. “Il nostro coordinatore regionale – ha detto – è stato capace di trasmetterci stimoli continui. Sul territorio ci ha sostenuto ravvivando tra la base un entusiasmo che si era spento negli anni passati”. “Il contatto con il territorio è testimoniato dalla straordinaria campagna di adesioni alla quale abbiamo lavorato. Conosciamo i tesserati uno ad uno”, ha aggiunto il consigliere provinciale di Salerno Giuseppe Ruberto. A sottolineare “la grande voglia di partecipazione nel partito” è stato infine il coordinatore provinciale di Caserta Giuseppe Guida che ha annunciato “il passaggio dalle 29 tessere del 2022 alle 1300 di quest’anno” e si è detto pronto ad affrontare i prossimi appuntamenti elettorali . “A cominciare dalle provinciali del 10 dicembre a Caserta in vista delle quali ha invitato gli alleati “a lavorare ad una lista unitaria”, ha concluso.

