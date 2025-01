FORZA ITALIA PRONTA CON LA LISTA: CICCONE, CELANO, PELLEGRINO, SPERA E MELCHIONDA IN CAMPO

Forza Italia continua ad annunciare, sui territori della Provincia di Salerno, le candidature per le prossime elezioni regionali: a Battipaglia, all’interno dei saloni del Comune della Piana del Sele, il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello ha presentato la candidatura alle Regionali di Anna Lisa Spera, tra le fondatrici del movimento politico Radici. In campo, per le prossime regionali, con Forza Italia, ci sono già altre candidature.

A cominciare da quella dell’ex assessore comunale di Salerno Lello Ciccone, presente, insieme ad altri dirigenti, ieri a Battipaglia, quasi a voler rafforzare la sua presenza sui territori, dopo l’esperienza del 2020.

C’è, di sicuro, la candidatura del Consigliere Comunale di Bellizzi ed imprenditore del settore Farmaceutico Nicola Pellegrino che, a fine mese di gennaio, dovrebbe anche aprire la nuova sede del partito degli azzurri nel suo comune, per dare il via alla sua campagna elettorale.

In campo, di certo, anche il Coordinatore Provinciale Roberto Celano come anche l’ex Sindaco del Comune di Eboli Martino Melchionda.

Da definire la posizione di alcuni sindaci, come Cennamo (Postiglione) e Fortunato (Santa Marina), la cui candidatura dipende anche dalla eventuale modifica della Legge Elettorale per le Regionali in Campania.