REGIONALI 2025. I SINDACI IN ATTESA DELLA MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE: CHE COSA ACCADRA’?

Verrà modificata, o meno, la Legge Elettorale della Regione Campania, approvata a Novembre, che prevede, per tutti i sindaci, la incandidabilità alla carica di Consigliere Regionale, salvo che non arrivino 90 giorni prima delle elezioni le dimissioni dalla carica di Primo Cittadino. ? Al momento, in Consiglio Regionale, non vi è alcun atto che possa lasciare pensare ad una modifica – invocata, tra l’altro, anche dall’Anci Campania del Presidente Carlo Marino – ma vi è, solo ed esclusivamente, una raccomandazione del Ministero dell’Interno che invita l’assise regionale a rivedere i termini dei limiti imposti a tutti i Sindaci.

In Consiglio Regionale, difficilmente, attorno ad una norma che agevola la campagna elettorale dei Consiglieri in carica, si troverà una convergenza sul provvedimento che corre il rischio di mettere, del tutto, fuori dalla partita i tanti amministratori locali che avrebbero voluto, anche solo per appartenenza politica e partitica, provare la scalata al seggio in Consiglio Regionale.