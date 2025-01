REGIONALI 2025. DOMENICA 2 FEBBRAIO RIUNIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LA PROVINCIA DI SALERNO

“I prossimi mesi saranno decisivi e ci vedranno impegnati in un lavoro intenso e appassionato per costruire un’alternativa concreta al malgoverno che penalizza da anni i cittadini della Campania. Siamo già al lavoro su più fronti, a partire dalla città di Salerno, per affrontare con determinazione le prossime sfide elettorali. Anche qui, in provincia di Salerno, il Movimento 5 Stelle è pronto a rappresentare i cittadini e a combattere al loro fianco per garantire un futuro migliore, ispirandosi ai valori che da sempre orientano il nostro agire politico.” Così Virginia Villani, Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Salerno, annuncia l’importante appuntamento previsto per domenica 2 febbraio.

Alle ore 10, a Salerno presso l’Hotel Polo Nautico (Lungomare C. Colombo 132), si terrà la consueta Assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, un evento che ormai da tre anni, rappresenta un’opportunità preziosa di confronto diretto con il territorio. “In un momento storico in cui è più che mai necessario ascoltare le esigenze delle persone, vogliamo realizzare un dialogo aperto e inclusivo, lavorando insieme per delineare un programma che rispecchi i bisogni reali della nostra comunità.”

L’incontro sarà dedicato a raccogliere proposte, suggerimenti e idee innovative da parte dei cittadini, con l’obiettivo di elaborare una visione condivisa per il futuro della Campania. Temi come lavoro, sanità, ambiente, sostenibilità e innovazione saranno al centro del dibattito, con un’attenzione particolare alle esigenze delle famiglie, dei giovani e delle imprese del territorio.

“Il nostro impegno è costruire una Campania più forte e sostenibile, in cui le parole diventino azioni concrete per migliorare la qualità della vita di tutti. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi, come noi, desidera un cambiamento autentico e non si riconosce più nelle vecchie logiche di potere e nelle promesse disattese. Crediamo in una politica che riparta dal basso, che ascolti e coinvolga le persone. Ogni cittadino deve diventare protagonista del cambiamento che vogliamo realizzare, è dalla forza delle idee e dalla collaborazione con il territorio che nasce la possibilità di creare un’alternativa valida e credibile al sistema di governo attuale, caratterizzato da inefficienze e scarsa attenzione ai veri problemi della comunità.”

L’evento di domenica rappresenta anche un momento cruciale per tracciare il bilancio delle attività svolte, di quelle in corso e definire le priorità future, in vista delle prossime elezioni regionali. L’invito è rivolto non solo agli iscritti, ma anche a tutti i cittadini che desiderano partecipare attivamente al progetto del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ribadisce la volontà di costruire un’ampia coalizione basata su valori autentici e obiettivi condivisi. “Non siamo interessati a alleanze di facciata, ma a creare una sinergia con chi condivide realmente la nostra visione di una Campania più equa, giusta e inclusiva. Questo appuntamento a Salerno è solo l’inizio di un percorso che continueremo a portare avanti con determinazione. Abbiamo bisogno di tutti voi, del vostro entusiasmo e delle vostre idee per dare vita a un futuro migliore per la nostra Regione. Vi aspettiamo domenica per costruire insieme un nuovo percorso, basato su partecipazione, trasparenza e impegno collettivo.”