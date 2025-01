NOCERA INFERIORE. E’ SCONTRO MAGGIORANZA-OPPOSIZIONE SU PROGETTO PIANTUMAZIONE ALBERI

“Stamattina ci siamo seduti in aula consiliare e abbiamo ascoltato la vice sindaco nonché assessore all’ambiente, il sindaco è un consigliere comunale prendersi il merito, in uno a tutta l’amministrazione, della iniziativa di piantumazione di 2100 alberi nelle zone del nostro paese colpite dagli incendi. Non abbiamo timore di essere smentiti nel dire che, il suggerimento sia alla “politica” che agli uffici, è venuto dalla minoranza. Era il mese di settembre, infatti, a ridosso degli ultimi eventi calamitosi di agosto, quando un esponente della minoranza e un volontario di un’associazione locale, si recavano presso l’ufficio ambiente e davano impulso alla iniziativa di cui oggi la maggioranza si assume la paternità. E’ davvero il caso di dire MATER CERTA EST PATER NUMQUAM!”

Lo scrivono i consiglieri di minoranza Carmine Amato, Enrico Bisogno, Annalisa Carleo, Giovanni Iannone, Maurizio Lamberti

Aggiungiamo inoltre che la attuale piantumazione avverrà sulla base di autorizzazioni (liberatorie) già acquisite dalla vecchia amministrazione comunale.

Non un solo cenno è stato fatto,nei ringraziamenti, a coloro che, con adempimenti burocratici e impulsi pratici, hanno fatto sì che questa iniziativa avesse inizio e fosse concretizzata.

Ancora una volta la mancanza di competenza di questa amministrazione si accompagna alla scortesia istituzionale della stessa.