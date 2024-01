FORZA ITALIA RIPARTE DALLE IDEE. A NAPOLI IL CONFRONTO VERSO LE EUROPEE E LE AMMINISTRATIVE

Si parte dalle idee, quei progetti che ciascun parlamentare o europarlamentare di Forza Italia, a Roma come in Europa, potrebbe tramutare in concreto: è questo il senso dell’iniziativa, in programma domani a Napoli, organizzata dal Coordinamento Regionale del partito degli azzurri, alla presenza del Coordinatore Nazionale Antonio Tajani. Con ogni probabilità, prima della celebrazione del congresso provinciale di Forza Italia a Salerno, sarà l’ultimo incontro pubblico ed ufficiale, poi spazio alle diplomazie sotterranee, agli accordi da raggiungere all’ultimo momento, ma anche al rispetto della linea del partito che, domani, a Napoli, proprio lo stesso Tajani potrebbe suggerire ai dirigenti provinciali di Salerno. La parola d’ordine è evitare la conta: lavorare, fino all’ultimo minuto, per non trasformare il congresso provinciale di Forza Italia Salerno in un bagno di sangue che, poi, potrebbe avere le sue ripercussioni alle Elezioni Europee ma anche alle prossime amministrative.

