FORZA ITALIA SALERNO. GLI STATI GENERALI DELLA PROVINCIA AGLI INIZI DEL NUOVO ANNO

Anche in Provincia di Salerno si terranno gli Stati Generali di Forza Italia. L’appuntamento, anche se non c’è ancora la data ufficiale, si terrà agli inizi del 2025, con ogni probabilità al termine delle festività natalizie e segnerà, in maniera netta, l’inizio della campagna elettorale per le Regionali 2025 in Campania.

Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano, insieme ai vertici regionali del partito degli azzurri guidati da Fulvio Martusciello, sta lavorando, anche, ad altre adesioni al partito degli azzurri che dovrebbero concretizzarsi entro la fine del 2024.