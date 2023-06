FORZA ITALIA SCEGLIE PAESTUM PER IL COMPLEANNO DI BERLUSCONI IL 29 SETTEMBRE

“Il 29 settembre terremo una tre giorni nazionale azzurra a PAESTUM per rilanciare e preparare Forza Italia alle Europee”. Lo ha annunciato Antonio Tajani, parlando di un’iniziativa allo studio nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. “Abbiamo scelto quella data per far si’ che quella giornata sia sempre per noi una giornata di mobilitazione e un modo per onorare la memoria di Berlusconi e fare in modo che da lassu’ possa vedere la mobilitazione della sua creatura che intende andare avanti senza cedimenti e tentennamenti continuando a essere il centro non solo del centrodestra ma della vita politica italiana”

