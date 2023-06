MERCATO SAN SEVERINO. NUOVO FINANZIAMENTO REGIONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE

Un altro finanziamento regionale, ottenuto dal Comune di Mercato San Severino, per migliorare l’offerta culturale sul territorio. Questa mattina, infatti, la Regione Campania ha reso pubblico l’elenco degli enti che beneficeranno di un finanziamento per le biblioteche: tra questi, grazie al lavoro svolto dai nostri uffici e dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Cavaliere, figura anche il Comune di Mercato San Severino che ha ottenuto un finanziamento pari ad 8.000 euro per il miglioramento delle delle dotazioni di arredi e/o attrezzature tecniche delle Biblioteca Comunale Michele Prisco.

“Ringrazio gli uffici e l’assessorato alla cultura – sottolinea il Sindaco Somma – per l’ennesimo finanziamento ottenuto che va nella direzione che, da tempo, la nostra amministrazione segue che è quella del miglioramento e del potenziamento dell’offerta culturale sul territorio. “Ogni biblioteca comunale – evidenzia l’assessore Enza Cavaliere – è un presidio di qualità della vita, soprattutto per le giovani generazioni alle quali, negli ultimi anni, abbiamo sempre dedicato grande attenzione”