CAVA DE’ TIRRENI. VINCENZO SERVALLI: “ATO RIFIUTI, PREOCCUPATO DA RISCHIO PRIVATIZZAZIONE”

Vincenzo Servalli, Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni, lancia un messaggio a tutti i sindaci dell’ambito Cava-Irno che non è ancora decollato e che, adesso, potrebbe nascere addirittura senza la partecipazione del comune metelliano.

Servalli cosa sta accadendo per la nascita dell’Ado Cava-Irno che dovrà gestire nei prossimi anni il ciclo dei rifiuti ?

“In verità non lo so. Si confondono livelli situazionali ed esigenze di partito generando confusione. In più si crea malanimo tra i sindaci del territorio questo perché si tradiscono gli impegni presi. Un disastro con sullo sfondo le preoccupazioni per una tendenza verso la privatizzazione del servizio.”

Se la procedura per la nascita dell’ente dovesse proseguire senza il coinvolgimento di Cava de’ Tirreni cosa potrebbe accadere ?

“Cava de’Tirreni rappresenta una parte importante. Poco meno della metà dell’intero su ambito. La sua esclusione otre che vergognosa mi appare controproducente. Dove si andrà senza la città più popolosa costantemente posta ai margini? Non credo molto lontano.”

E quale sarà il futuro dei dipendenti della Metellia Servizi ?

“Se il disegno sotteso a questa esclusione e procedere alla privatizzazione del servizio Cava farà battaglia al fianco di sindacati e lavoratori che guardano a questa prospettiva con preoccupazione. Nelle prossime ore anche le forze politiche e civiche della città dovranno dire la loro.”