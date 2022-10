FORZA ITALIA SPOSTA L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DI SALERNO AL 5 NOVEMBRE

E’ stata rinviata al 5 Novembre l’Assemblea Provinciale di Forza Italia Salerno, originariamente in programma per il 22 Ottobre. A stabilirlo il Commissario Regionale Fulvio Martusciello, d’intesa con i Coordinatore Provinciali del partito che hanno organizzato l’evento, anche per ospitare alcuni nomi importanti del partito, a cominciare dal Coordinatore Nazionale Antonio Tajani. Ed è proprio l’impegno di Tajani, nome che è indicato come probabile nell’ingresso per il nuovo Governo, che ha indotto a rinviare al 5 Novembre, data entro la quale, salvo clamorosi colpi di scena, il nuovo esecutivo dovrebbe essere già in carica e nell’esercizio delle proprie funzioni.

