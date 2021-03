FORZA ITALIA. UN TRIUMVIRATO PER IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI SALERNO?

Parlamentari in prima linea. Parlamentari eletti sul territorio in prima linea per la riorganizzazione del partito di Forza Italia, a cominciare dalla prossima tornata per le elezioni regionali. E, per evitare ulteriore frizioni e fazioni, laddove ci sono i parlamentari meglio metterli al lavoro tutti insieme: sarà il caso della Provincia di Salerno ?Sul tavolo del Coordinamento Regionale di Forza Italia c’è anche questa ipotesi: un Coordinamento Provinciale a tre, con la partecipazione di Enzo Fasano, Gigi Casciello e Marzia Ferraioli. Una soluzione morbida ma allo stesso tempo forte che metterebbe alla prova i parlamentari eletti nel Collegio della Provincia di Salerno su di un terreno molto complesso, come è quello delle elezioni comunali.

