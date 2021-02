FRANA DI AMALFI. NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “VELOCIZZARE PROCEDURE PER LE GARE”

La situazione è estremamente seria. Ci sono famiglie evacuate e gravissimi disagi alla circolazione. La frana infatti ha bloccato la statale 163, unica via di collegamento dei comuni costieri, causando problemi enormi a residenti, studenti, lavoratori, attività commerciali e imprenditoriali. Tutto questo, in un momento già estremamente complesso e delicato.”

Ho potuto raccogliere la preoccupazione forte del Sindaco, soprattutto in relazione ai tempi di intervento per il ripristino dei luoghi e la messa in sicurezza della zona. Il suo appello, che faccio mio e rilancio, è di snellire al massimo procedure e tempi, per garantire che i lavori si concludano nel minor tempo possibile. Occorre trovare dunque una soluzione tecnico-amministrativa che consenta di procedere con immediatezza e tempestività, anche attraverso una struttura commissariale.