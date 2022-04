FRANCESCA SESSA (BCC MONTE PRUNO) ALL’INTERNO DEL GRUPPO ABI CARTA DELLE DONNE

E’ con grande piacere e soddisfazione che prendiamo atto che la nostra Responsabile delle Risorse umane, dott.ssa Francesca Sessa, è stata nominata dall’ABI -Associazione Bancaria Italiana-, componente del gruppo di lavoro “Carta delle Donne” alla quale la Banca Monte Pruno ha aderito da poco.

Nella nota in parola, pervenuta oggi, si legge che l’ABI è lieta di poter contare sulle competenze della stessa dott.ssa Sessa e sull’apporto che certamente la stessa darà.

Il Direttore Generale Michele Albanese nel prendere atto del prestigioso incarico, orgogliosamente, dichiara: “Un’altra bella notizia che ci raggiunge e che conferma il nostro forte impegno sulla tematica. Alla collega Francesca Sessa va un forte in bocca al lupo per questo incarico e per il percorso che potrà condurre anche in ABI.

La squadra della Banca Monte Pruno si conferma su livelli importanti, nonché, su scenari di livello nazionale. Grazie alla collega e alla sua esperienza la nostra azione sulle pari opportunità avrà certamente uno slancio ancora più puntuale ed incisivo. Sull’argomento delle donne, e del loro sostegno economico e non, stiamo già operando, perché spesso basta un’occasione, una parola o semplicemente ascoltare per trovare insieme delle soluzioni a problemi spesso semplici. Lo stiamo facendo e continueremo a farlo, soprattutto, verso chi spesso non trova ascolto o disponibilità. Pari opportunità per noi è anche un modo di agire sullo stesso piano, con le stesse regole, con gli stessi diritti, nei fatti e non solo come principio giuridico, sancito dalla Costituzione Italiana.

A breve -continua il Direttore- sarà data attuazione al Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 30 marzo 2022 con il quale vengono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo Impresa Femminile, l’incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico, gestito da Invitalia, che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.”

