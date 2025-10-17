FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “COLUMBUS DAY, PER RACCONTARE ECCELLENZE CAMPANIA”

“Il Columbus Day è stato molto più di una celebrazione: è stata un’occasione preziosa per incontrare la comunità italiana negli Stati Uniti, per conoscere da vicino le competenze e le eccellenze che i nostri connazionali hanno saputo costruire nel mondo.”

Così il Sindaco di Pellezzano e Presidente facente funzioni di ANCI Campania, Francesco Morra, ha commentato la sua recente partecipazione alle celebrazioni del Columbus Day a New York.

“Credo fortemente – ha aggiunto – che la rete dei sindaci, senza mai sostituirsi al Governo o agli enti preposti, possa e debba offrire il proprio contributo per esportare le eccellenze dei territori, valorizzando le peculiarità gastronomiche, culturali e produttive delle nostre aree interne e dell’intera regione Campania. Il Made in Italy, il Made in Campania e’ straordinario punto di partenza”.

Per Morra, che è stato poi a Washington per ulteriori incontri, il ruolo delle amministrazioni locali “è anche quello di promuovere il racconto autentico delle proprie terre, attraverso un lavoro di squadra che coinvolga istituzioni, imprese, associazioni, qui incontrate tante disponibili a costruire ponti, e cittadini”.

“Solo facendo squadra – ha concluso – possiamo giocare e vincere insieme questa grande partita: quella della promozione del nostro territorio, della nostra identità e del talento italiano nel mondo.”