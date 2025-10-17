LA SFIDA DI PIERO DE LUCA: “PD, LAVORIAMO PERCHE’ SIA PRIMO PARTITO ALLE REGIONALI IN CAMPANIA”

“Stiamo lavorando con tutti i gruppi dirigenti, nazionali e regionali per comporre le liste quanto più forti, competitive e radicate possibili. Lavoreremo affinché il PD si confermi prima forza politica della coalizione di centrosinistra e accompagni la coalizione intera progressista, il candidato alla Presidenza Roberto Fico alla vittoria in queste elezioni regionali”. Così il segretario regionale del PD campano, Piero De Luca, a margine dell’evento Asi Salerno Awards, questa mattina, alla Camera di Commercio a Salerno. L’obiettivo è di “continuare il lavoro avviato, per non disperdere i risultati ottenuti in questi anni, per rilanciare investimenti su settori decisivi quali quelli del sostegno alle aziende, all’occupazione, con una attenzione forte alle famiglie, alle fasce più deboli e fragili. È un programma davvero ambizioso che mira di fare della Campania una regione ancora più all’avanguardia, competitiva com’è diventata, in grado di completare i progetti di sviluppo e metterne in campo anche di nuovi”.

