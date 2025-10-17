TULLIO FERRANTE (FORZA ITALIA): “PROSSIMA GIUNTA REGIONALE NOMINI ASSESSORE AI TRASPORTI”

“Accolgo con favore la proposta delle associazioni del settore extralberghiero della penisola sorrentina di nominare, nella prossima Giunta, un assessore regionale ai Trasporti. Un appello di assoluto buon senso, rilanciato anche dai consiglieri comunali di Forza Italia a Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi, che trova fondamento nelle necessità di affidare ad una figura istituzionale ad hoc un piano di rilancio della mobilità nella nostra regione e, in particolare, in un territorio così peculiare e strategico come la penisola sorrentina”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia. “Negli ultimi anni è pesata gravemente l’assenza di un assessore con delega ai trasporti in Campania, a partire – aggiunge – proprio dal Tavolo permanente sulla mobilità nei Comuni della penisola sorrentina, istituito presso la Prefettura di Napoli, al quale ho partecipato in rappresentanza del Mit. Le criticità di quel territorio sono la cartina di tornasole delle condizioni dei trasporti nella regione, che devono essere superate investendo sulle infrastrutture a cominciare dagli scali portuali e aeroportuali, migliorando il trasporto pubblico locale a partire dal servizio offerto da Eav, promuovendo la mobilità via mare e attuando misure incisive come la Ztl in Costiera Amalfitana che ho personalmente voluto promuovere. Ora è indispensabile un cambio di passo: la nomina di un Assessore regionale con delega ai Trasporti nella nuova Giunta regionale dovrà essere una priorità condivisa per garantire una mobilità efficiente, moderna e sicura a tutti i cittadini e, soprattutto, ad un territorio come la penisola sorrentina che – conclude Ferrante – rappresenta una vetrina non solo della Campania, ma di tutto il Paese”.

