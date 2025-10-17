CORRADO MATERA: “DALLA REGIONE INCENTIVI PER MEDICI DI BASE NELLE AREE INTERNE”

Con l’approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 733 dell’8 ottobre 2025, la Regione Campania ha dato il via libera al nuovo Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la Medicina Generale, che definisce le modalità organizzative, economiche e professionali dei medici di medicina generale in Campania.

L’AIR, strumento previsto a livello nazionale per adattare alle realtà territoriali l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN), rappresenta l’atto con cui la Regione e le organizzazioni sindacali dei medici di famiglia concordano gli standard di medicina di prossimità, gli orari di attività, le sedi e le indennità integrative, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale e garantire pari accesso ai servizi sanitari.

Tra le novità più significative introdotte dal nuovo accordo figura l’istituzione di una indennità mensile aggiuntiva di 1.000 euro per i medici di base che operano nelle aree disagiate o disagiatissime (piccoli comuni montani, aree interne, rurali o costiere). La misura, fortemente sollecitata dal consigliere regionale Corrado Matera, trova ora attuazione concreta all’interno dell’AIR, che prevede anche che entro 30 giorni la Regione definisca i territori e le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) beneficiarie dell’indennità.

“È un risultato che mi riempie di soddisfazione -dichiara Corrado Matera, capogruppo del Gruppo Misto in Consiglio Regionale- perché dà seguito a una proposta che avevo avanzato nei mesi scorsi per incentivare i medici a restare nei territori più difficili. Non possiamo parlare di sanità pubblica senza garantire la presenza del medico di famiglia anche nei paesi più piccoli, nelle zone montane e nelle aree interne, dove oggi spesso mancano figure di riferimento e dove la distanza diventa una barriera ai diritti. L’indennità rappresenta un riconoscimento di dignità professionale e un atto di giustizia verso i cittadini delle aree interne, che hanno gli stessi diritti alla cura di chi vive in città. È anche un modo per sostenere concretamente la medicina di prossimità, prevista dal DM 77/2022, e per rendere più attrattivo un servizio essenziale che in molte zone rischiava di scomparire”.

Matera rivolge un sentito ringraziamento al Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca, all’Assessore al Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale Ettore Cinque e al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR Antonio Postiglione, “per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso un tema cruciale per le aree interne e per aver dato seguito con tempestività a una misura che contribuisce a rafforzare la sanità di prossimità”.