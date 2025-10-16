ROBERTO FICO E DE LUCA A CAPOTAVOLA: “SONO LEGITTIMATO DALLE FORZE POLITICHE”

“La legittimazione mia viene da tutte le forze politiche e le liste civiche che sostengono me come presidente, non c’è bisogno di ulteriore legittimazione e non commento ogni volta le frasi che vengono dette, non solo quelle del presidente della Regione, ma anche se arrivano da altri esponenti politici che commentano. E’ giusto commentare, si commenta e noi andiamo avanti, io vado avanti”. E’ la risposta del candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, ai cronisti che gli chiedevano di commentare le frasi di Vincenzo De Luca(“A capotavola ci sono sempre io, controllo tutto”) pronunciate a margine dell’inaugurazione del Distretto Campano dell’Audiovisivo. Fico ha incontrato la Cgil e le associazioni nella sede del sindacato a Napoli.

Share on: WhatsApp