L’EX PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CASERTA DI COSTANZA ADERISCE ALLA LEGA

“Benvenuto al sindaco Angelo Di Costanzo, politico di lungo corso e dalla grande esperienza amministrativa di cui ha dato evidente dimostrazione nel corso degli anni. Siamo lieti – dichiarano i vice coordinatori provinciali Fernando Brogna e Stefano Giaquinto – che abbia scelto di proseguire il suo cammino politico con noi. Questo nuovo ingresso in squadra ci offre lo stimolo per continuare a fare sempre meglio. Il nostro è un partito aperto e in continua crescita che si arricchisce di valori e contenuti grazie anche alle adesioni di classe dirigente dalle indubbie capacità”.

Di Costanzo, attuale sindaco di Alvignano ed ex presidente della Provincia di Caserta, ha motivato la scelta ricordando il grande sostegno della Lega, insieme a Noi Moderati, all’ultima tornata elettorale in cui era in corsa come candidato alla carica di presidente della Provincia e riconoscendo l’impegno del partito di Matteo Salvini per il Sud, in particolare gli investimenti per le infrastrutture del Mezzogiorno, e la serietà nel governo. “Metterò a disposizione – ha dichiarato – la mia esperienza per la crescita della provincia e per dare voce alle istanze locali”.