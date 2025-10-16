AVELLINO. LA SFIDA DEGLI EX SINDACI PER LE REGIONALI: FESTA (CIRIELLI PRESIDENTE) E NARGI (FORZA ITALIA)

Avversari ma all’interno della stessa area politica che, rispetto a 5 anni fa, è completamente cambiata: in Provincia di Avellino, in occasione della prossima tornata per le Regionali del 23 e 24 Novembre, andrà in scena uno scontro senza precedenti, tra gli ultimi due Sindaci del centro capoluogo dell’Irpinia. Gianluca Festa, primo cittadino fino alla interruzione per il coinvolgimento in una vicenda giudiziaria, sarà in campo con la lista di Cirielli Presidente mentre la sua Vice, divenuta poi primo Cittadino di Avellino, Laura Nargi, sarà candidata nella lista di Forza Italia. All’orizzonte, pero’, ci sono anche le prossime elezioni comunali di Avellino che si terranno nella primavera del 2026: le Regionali, dunque, al di là delle aspettative di arrivare in Consiglio Regionale, saranno un test fondamentale per la prossima tornata amministrativa.

Share on: WhatsApp