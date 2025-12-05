FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “IN FINANZIARIA UN CAPITOLO PER LA TERRA DEI FUOCHI”

Nella legge di bilancio sia inserito un fondo per la rigenerazione urbana delle aree bonificate già oggetto di discariche e micro discariche nella Terra dei Fuochi. é la richiesta che arriva dal presidente dell’Anci Campania Francesco Morra dopo una riunione con il prefetti di Napoli e Caserta.
“Alle misure di prevenzione e contrasto dei roghi e dello smaltimento illecito dei rifiuti – spiega Morra – è importante aggiungere ulteriori interventi finalizzati alla rigenerazione delle aree della Terra dei fuochi, già sottoposte a bonifica”.
L’Anci Campania ha già inviato in merito una lettera al governo perché il fondo “consentirebbe di: assicurare la messa in sicurezza permanente dei siti recuperati, di favorire la realizzazione di parchi, infrastrutture verdi e servizi pubblici, di promuovere interventi di riuso sociale e comunitario e di prevenire nuove occupazioni abusive e fenomeni di sversamento illecito”.
Morra sottolinea come l’Anci Campania esprima “apprezzamento per il Decreto-Legge n. 116/2025 – ‘Decreto Terra dei Fuochi’, che rafforza in modo significativo gli strumenti di tutela ambientale e di sicurezza” e si dice “disponibile a collaborare con il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Ambiente e la Struttura di Missione per la definizione dei criteri attuativi e delle priorità di intervento, mettendo a disposizione il contributo tecnico e la conoscenza diretta dei territori”.





