ROBERTO FICO VERSO LA PROCLAMAZIONE. POI LA GIUNTA FATTA TUTTA DA ESTERNI

Nei primi giorni della prossima settimana, a Palazzo Santa Lucia, ci sarà il tanto atteso passaggio di consegne tra il Presidente uscente della Regione Vincenzo De Luca ed il neo Presidente Roberto Fico, uscito vincitore dal voto del 23 e 24 Novembre. Martedi’ 9, a Napoli, si dovrebbe tenere la cerimonia di proclamazione per Roberto Fico che, una volta entrato nell’esercizio delle funzioni, potrà mettere mano, in maniera ufficiale, alla composizione della Giunta. Il nuovo esecutivo Regionale, come accaduto anche per De Luca, non includerà nessuno dei Consiglieri Regionali eletti, ma tutti esterni, ovviamente collegati ai diversi partiti che compongono la ampia maggioranza del Presidente Roberto Fico.