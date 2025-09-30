FRANCESCO MORRA (ANCI): “PIANO STRADE REGIONE, SEGNALE IMPORTANTE PER COMUNI”

Questa mattina ho partecipato, in rappresentanza di Anci Campania, alla conferenza stampa che si è tenuta nella sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, dove il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha presentato il Piano Strade.
Lo scrive il Sindaco di Pellezzano e Presidente Facente Funzioni Anci Campania Francesco Morra.
Un programma fondamentale per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità, con interventi immediatamente cantierabili e finanziabili, che daranno risposte concrete ai territori e ai cittadini.
Nei prossimi giorni sarà pubblicata la graduatoria relativa agli interventi ammessi.
All’incontro sono intervenuti anche l’on. Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale.
Un segnale importante di attenzione verso i Comuni e le comunità locali.