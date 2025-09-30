L’OTTIMISMO DI MATTEO SALVINI: “VENETO E CAMPANIA ? SI DECIDE IN SETTIMANA IL CANDIDATO”

“Accordo sul Veneto e Campania? Conto entro questa settimana perché si vota il 23 novembre. Ormai siamo a fine settembre, quindi conto che si scelga entro questa settimana”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a margine della presentazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026 allo Scalo Romana a Milano.

“La Lombardia? Lì si vota nel 2028, quindi abbiamo tempo per ragionarci, poi è giusto che il primo partito avanzi le proprie disponibilità e le sue ambizioni su una regione straordinaria come la Lombardia. È giusto, io non dico ‘no, mai, non ne parlo neanche’, poi in Veneto, in Puglia e in Campania si vota tra un mese e 20 giorni, in Lombardia si vota fra più tempo e abbiamo più tempo”.

