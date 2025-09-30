GIANLUCA MASTROVITO (ACLI): “ASTENSIONISMO, AUMENTA DISTANZA TRA CITTADINI ED ISTITUZIONI”

Un’affluenza ferma al 50% nelle Marche è un campanello d’allarme forte.

“Significa che un cittadino su due non sente più che il voto sia uno strumento utile per incidere sul futuro della propria comunità. È il segno di una crisi democratica che non riguarda solo le istituzioni, ma la fiducia complessiva nel patto sociale: cresce la distanza tra cittadini e politica, e si afferma l’idea che “tanto non cambia nulla”.