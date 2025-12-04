FRANCO MARI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “INTOLLERABILE QUANTO ACCADUTO A GENOVA”

Lo diciamo da anni e non ci stancheremo di ripeterlo: l’unica soluzione è la nazionalizzazione della ex ILVA, perché solo lo Stato può occuparsi di rendere la produzione dell’acciaio compatibile con l’ambiente e la salute. Solo lo Stato può garantire questa direzione, partendo dagli investimenti nei forni elettrici e nel processo di decarbonizzazione.