FRANCO MARI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “INTOLLERABILE QUANTO ACCADUTO A GENOVA”

“È intollerabile quello che è accaduto a Genova stamattina. Mentre Giorgia Meloni si rifiuta di convocare il tavolo con i sindacati sulla ex ILVA, i lavoratori, in assenza di un Governo degno di questo nome, scendono giustamente in piazza, ma vengono “accolti” come delinquenti, con zone rosse e lacrimogeni, uno dei quali ha colpito alla testa un operaio.”
Lo scrive il deputato di AVS Franco Mari, Capogruppo in Commissione Lavoro alla Camera.
Una gestione dell’ordine pubblico vergognosa, che non risolve niente e prova soltanto a mettere gli operai contro le forze dell’ordine.
Lo diciamo da anni e non ci stancheremo di ripeterlo: l’unica soluzione è la nazionalizzazione della ex ILVA, perché solo lo Stato può occuparsi di rendere la produzione dell’acciaio compatibile con l’ambiente e la salute. Solo lo Stato può garantire questa direzione, partendo dagli investimenti nei forni elettrici e nel processo di decarbonizzazione.
Il governo Meloni invece si ostina a non dare risposte ai lavoratori e alle città coinvolte.
Ora gli operai, per rompere il silenzio sul loro futuro, hanno occupato la Stazione di Brignole. Noi siamo con loro. Nessuno si azzardi a torcere loro un capello.