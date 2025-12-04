PROVINCIALI 2026. FORZA ITALIA CON L’INCOGNITA ALIBERTI, SI LAVORA PER LA LISTA

In casa Forza Italia, in vista delle prossime elezioni Provinciali dell’11 Gennaio, si lavora per la composizione della lista: resta, tra gli Azzurri della Provincia di Salerno, l’incognita legata alla ricandidatura del Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. Si candiderà ? Un dubbio che dovrebbe essere sciolto nei prossimi giorni, quando sarà chiaro il quadro delle disponibilità, ma anche un eventuale accordo, come già avvenuto in passato, con la Lega del Coordinatore Provinciale Attilio Pierro.
Intanto, pare, che per Forza Italia da Eboli ci sia la disponibilità del consigliere comunale Norma, ma altre candidature potrebbero arrivare dai Comuni della Valle dell’Irno. Intanto sabato, a Napoli, alla presenza del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello si terrà la prima riunione dei nuovi Consiglieri Regionali eletti con Forza Italia in tutte le Province della Campania.