“Siamo molto soddisfatti del nostro risultato in Umbria e in Emilia Romagna. Detto questo, per noi la costruzione di una alternativa non sarà mai la gara a chi prende più voti.”

Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Quello che ci sta a cuore è il segnale che ne viene al Paese: questa destra si può battere con l’unità e con programmi di governo radicali e utili ai problemi di chi vive del proprio lavoro.