FRANCO MARI (AVS): “PAPA FRANCESCO E’ STATO UN UOMO DI PACE E DI GIUSTIZIA”

“Papa Francesco è stato uomo di pace e di giustizia. È stato, in questi tempi difficili devastati dalla diseguaglianza, dalla violenza e dalla guerra, un esempio e una forza di cambiamento. Non ha mai ceduto alla retorica dei muri e anzi, con grande coraggio, ha indicato a tutti noi la ricchezza dell’accoglienza dei migranti.”

Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

L’ultimo messaggio di Bergoglio ieri è stato per la pace e per il disarmo. Con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto ha provato fino alla fine a indicare ai potenti della Terra la strada per mettere fine all’orrore della guerra. E mai dimenticheremo le sue parole sull’importanza di salvare il pianeta dalla devastazione ambientale. Tutti noi, non importa se credenti o no, lo abbiamo sempre ascoltato con la consapevolezza che il suo pensiero sarebbe stato un importante monito in un’epoca in cui l’umanità pare aver imboccato la strada sbagliata. Il mondo intero perde uno sprone a lottare per una società più giusta.