FRANCO MARI (AVS): “ROBERTO FICO ALLA NOSTRA FESTA PER LA PRIMA USCITA A SALERNO”

Franco Mari, domani inizia la Festa Provinciale di AVS e la presenza che non passa inosservata è quella del candidato Presidente Roberto Fico.

“Potrei sbagliarmi, ma credo che l’On. Fico sia per la prima volta a Salerno, in una iniziativa di un partito della coalizione, da quando è stato ufficialmente indicato come candidato Presidente della Regione Campania. È chiaro che questo fa dell’appuntamento di domani un vero e proprio evento politico. Dove finalmente potremo ascoltare, grazie alle domande di Luisella Costamagna e all’interlocuzione con Elisabetta Piccolotti e Fiorella Zabatta, parole di verità sul futuro della nostra Regione. Fuori dal teatrino di queste ultime settimane, anzi mesi.”

Le Regionali saranno per Alleanza Verdi Sinistra un importante banco di prova?

“È evidente. Siamo stati la novità delle elezioni politiche e la sorpresa delle europee, passando per tutte le Regioni e le città che hanno votato in questi tre anni. Le elezioni in Val d’Aosta, Marche, Calabria e poi in Campania, Puglia e Toscana sanciranno definitivamente il ruolo e il peso di AVS nella coalizione progressista.”

A che punto è la formazione della lista di AVS in Provincia di Salerno?

“Molto avanti, le liste si presenteranno tra un mese, ma già oggi, con molto anticipo, possiamo dire che le nostre candidate e i nostri candidati daranno una copertura completa del territorio e saranno una fotografia delle questioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini campani.”