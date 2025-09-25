DA DOMANI AL VIA A TELESE TERME LA FESTA DELLA LIBERTA’ DI FORZA ITALIA

La città di Telese Terme, in provincia di Benevento, torna al centro della politica italiana. Da domani, e fino a domenica prossima, la cittadina sannita ospiterà la festa nazionale di Forza Italia.

A fare gli onori di casa saranno il segretario regionale, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, e il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Alla kermesse prenderanno parte tutti i ministri di Fi e i ministri dell’Interno e del Lavoro, Matteo Piantedosi e Marina Calderone.

All’evento sono attesi anche Roberta Metsola, Manfred Weber, oltre ad Aurelio De Laurentiis e Mogol.

In caso di maltempo, i numerosi incontri in calendario si svolgeranno presso il Grand Hotel Telese, quartier generale degli organizzatori.

