NOCERA INFERIORE. MARTEDI’ 30 SETTEMBRE INAUGURAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

Redazione Agenda Politicadai Comuni
Martedì 30 settembre 2025, alle ore 11:00, si terrà a Nocera Inferiore la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della Caserma dei Carabinieri di Via Correale al Tenente Marco Pittoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”.

“L’intitolazione della Caserma di Via Correale al Tenente Marco Pittoni – dichiara il sindaco Paolo De Maio –
su disposizione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è un atto di riconoscenza e memoria verso un uomo che ha incarnato con la sua vita e con il suo sacrificio i valori più alti dello Stato e dell’Arma dei Carabinieri. La sua figura continuerà a essere esempio per le future generazioni e presidio morale per la nostra comunità

