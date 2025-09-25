LISTE PULITE, ECCO LE REGOLE DI FICO: “CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI PER TUTTI”

“Liste pulite? Non c’è dubbio su questo. Avere liste pulite significa avere una garanzia per tutti: per i partiti, per i candidati e per gli elettori. E, al riguardo, sono tutti d’accordo. Ho già chiesto alla mia coalizione di cominciare a produrre i carichi pendenti e il casellario giudiziario dei candidati. E non ciò non vuol dire essere giustizialisti, è un atto di responsabilità”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra in Campania, giunto a Morcone dove ha aperto la sua campagna elettorale nel Sannio.

