REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA FRENA ANCORA SU FICO: “MA CHE CONVINTO, NON VEDO I PROGRAMMI”

“Fra due mesi arriveranno nuovi statisti alla guida della regione Campania. Non si capisce da quale parte, destra, sinistra. Da destra non si sa ancora chi diavolo hanno scelto. Si affideranno a Padre Pio, non lo so, per la scelta. E poi anche dall’altro versante dobbiamo fare chiarezza. Ho sentito qualche dichiarazione ‘De Luca è stato convinto’. Io non sono convinto di niente”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA, ha commentato le prossime regionali, nel corso dell’inaugurazione di ExpoSele 2025, la fiera dell’agroalimentare in programma da oggi al 27 settembre al PalaSele di Eboli (SA). “Finché non vedo il programma che vogliono realizzare, per me i candidati non esistono. Il terzo mandato è stato bocciato grazie alla genialità politica della Meloni che pensava di fregare De Luca, ma ha fregato la Campania. Non hanno neanche ancora un candidato da mettere in campo perché non hanno classe dirigente. E grazie anche a quelli di sinistra a cui faceva comodo risolvere un problema. Dobbiamo pretendere un programma serio. Nessuno ci venga a proporre le palle del reddito di cittadinanza o la chiusura di termovalorizzatori. Perché, per quello che mi riguarda, li mandiamo a quel paese”, conclude De Luca.

Share on: WhatsApp