FRANCO PICARONE (PD): “CON APPROVAZIONE DEFRC RAGGIUNTI TRAGUARDI IMPORTANTI”

“Abbiamo approvato il Defrc- Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, lo strumento che traccia le linee di indirizzo delle politiche regionali per tutti i programmi di spesa e che delinea le priorità del prossimo triennio 2026/2028.”
Lo annuncia il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone.
Come Presidente della Commissione Bilancio, posso dire con orgoglio che abbiamo raggiunto risultati molto importanti:
Anticipazione dei tempi di rientro dal disavanzo, che ci consente di restituire al bilancio regionale nuovo respiro e nuove possibilità di intervento;
Due miglioramenti di rating, pari a quello dello Stato, a conferma della solidità della gestione finanziaria;
Sull’eredità di oltre 5 miliardi di debito, siamo riusciti ad anticipare di 18 anni il rientro di una parte consistente di questo peso finanziario.
Questi dati non sono solo numeri: rappresentano la capacità della Regione di dare stabilità, credibilità e nuove prospettive di investimento.