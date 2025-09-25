REGIONALI IN CAMPANIA. TORNA IL NOME DI MARTUSCIELLO (FI): “SE DOVESSI PERDERE, RESTEREI IN CONSIGLIO REGIONALE”

Il suo nome lo rimette in gioco un articolo di Dagospia questa mattina. “In Campania a condurre la coalizione di centrodestra nella battaglia che tanti danno gia’ persa contro il campo largo potrebbe scendere in campo Fulvio Martusciello”, recita il testo. “Io candidato a presidente? – sorride l’interessato da Telese Terme, dove sta curando gli ultimi dettagli della organizzazione della festa nazionale di partito – se dovessi essere candidato vincerei, ma se dovessi perdere resterei in consiglio regionale. Questa e’ una condizione imprescindibile”.

