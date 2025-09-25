CLEMENTE MASTELLA CONTRO FORZA ITALIA: “FESTA TELESE? IMITAZIONE FESTA UDEUR”

“La festa nazionale di Forza Italia a Telese? Vedo aspetti imitativi. Noi, con gli eventi dell’Udeur di Telese, abbiamo reso partecipe per una settimana tutta l’Italia, ed anche l’estero. Ora, questo aspetto imitativo, che interessa un partito politico, non ha la connotazione che aveva con noi. Noi primeggiavano in Italia, qua, invece, si fa un po’ fatica”. Così il leader di Noi di Centro, nonché sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha risposto a chi gli ha chiesto un parere sull’evento nazionale di Forza Italia in programma nel prossimo week end a Telese Terme, location per anni della kermesse dell’Udeur di Mastella.

