SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO FESTEGGIA NONNA ANNA: 106 ANNI

Oggi la nostra comunità festeggia un traguardo straordinario: i 106 anni della signora Anna D’ascoli.
Un compleanno che non rappresenta soltanto il passare del tempo, ma un prezioso patrimonio di memoria, valori e testimonianze che arricchiscono la vita di tutti noi.
Lo scrive il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano.
A nome dell’Amministrazione comunale oggi il Sindaco Sonia Alfano, l’assessore alle politiche sociali Mafalda Ferro ed il consulente alla cultura Maurizio Mele hanno espresso, recandosi a casa della signora Anna,
a Lei i più sinceri auguri.
Esempio di forza, saggezza e tenacia, con gratitudine per ciò che la sua lunga vita rappresenta per le nuove generazioni.
Che questo giorno speciale sia per Lei e per i suoi cari motivo di gioia e di orgoglio.