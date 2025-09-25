SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO FESTEGGIA NONNA ANNA: 106 ANNI

Redazione Agenda Politicadai Comuni
Oggi la nostra comunità festeggia un traguardo straordinario: i 106 anni della signora Anna D’ascoli.
Un compleanno che non rappresenta soltanto il passare del tempo, ma un prezioso patrimonio di memoria, valori e testimonianze che arricchiscono la vita di tutti noi.
Lo scrive il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano. 

A nome dell’Amministrazione comunale oggi il Sindaco Sonia Alfano, l’assessore alle politiche sociali Mafalda Ferro ed il consulente alla cultura Maurizio Mele hanno espresso, recandosi a casa della signora Anna,
a Lei i più sinceri auguri.
Esempio di forza, saggezza e tenacia, con gratitudine per ciò che la sua lunga vita rappresenta per le nuove generazioni.
Che questo giorno speciale sia per Lei e per i suoi cari motivo di gioia e di orgoglio.

Related Posts

Settembre 25, 2025

NOCERA INFERIORE. MARTEDI’ 30 SETTEMBRE INAUGURAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

Settembre 25, 2025

MONTECORVINO ROVELLA. FIACCOLATA IN RICORDO DI TINA, VITTIMA DELLA VIOLENZA DI GENERE

Settembre 24, 2025

AVELLINO. FRANCESCO TOLINO DIVENTA MAXI DIRIGENTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE