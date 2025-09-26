MARTA SCHIFONE (FDI): “DIPARTIMENTO PER IL SUD IN CONTINUITA’ CON POLITICHE DEL GOVERNO”

“La nascita del Dipartimento per il Sud resa nota oggi dal Sottosegretario Sbarra è in perfetta continuità con l’attenzione del Governo Meloni verso il Mezzogiorno. Una iniziativa che serve a mettere ordine e dare strategia alle politiche che già hanno dato ottimi risultati. Non è un caso che nell’ultimo periodo, grazie all’impulso dell’Esecutivo i principali dati economici e occupazionali narrano di una crescita maggiore del sud rispetto al nord. I fallimenti delle politiche dei governi di sinistra basate esclusivamente sull’assistenzialismo e sul reddito di cittadinanza, sono state definitivamente superate e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.
Lo ha detto Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro alla Camera.