SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “NUOVI LAVORI COMPLETATI PER MONDO DELLA SCUOLA”

Partite le lezioni anche per quest’ anno scolastico 2025/2026, e fra poco saranno utilizzabili anche i laboratori per le esercitazioni pratiche.
Infatti i lavori per la realizzazione dei laboratori didattici a servizio del corso di studi per la ricettivita’ alberghiera sono praticamente conclusi e nei giorni scorsi abbiamo fatto un ultimo sopralluogo insieme ai tecnici della Provincia.
Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.
La sala bar ed il laboratorio di produzione si troveranno cosi a pochi metri dall’ istituto e dunque anche le lezioni pratiche si potranno tenere in loco.
Miglioriamo ancora l’ offerta formativa della pubblica istruzione nel nostro paese, costruendo una sala bar, un laboratorio di produzione, spogliatoi, w. c., terrazzo all’ aperto per l’ accoglienza ed i ricevimenti.
Voglio ringraziare per il continuo supporto l’ Amministrazione Provinciale di Salerno, che ha investito altri 190.000 € per la nostra succursale.
Segnale questo di grande attenzione per la nostra comunita’.
Grazie anche alla dirigente scolastica dell’ ISS Domenico Rea dott. ssa Annamaria D’ Angelo ed a tutti i suoi collaboratori per il lavoro fatto sul territorio per la nostra scuola.
#Avanti sempre con opere e realizzazioni.
L’ Assessore alla Pubblica Istruzione e Manutenzione Raffaella Zuottolo
Il Sindaco Michele Strianese e l’ Amministrazione Comunale