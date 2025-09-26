SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “NUOVI LAVORI COMPLETATI PER MONDO DELLA SCUOLA”

Partite le lezioni anche per quest’ anno scolastico 2025/2026, e fra poco saranno utilizzabili anche i laboratori per le esercitazioni pratiche.

Infatti i lavori per la realizzazione dei laboratori didattici a servizio del corso di studi per la ricettivita’ alberghiera sono praticamente conclusi e nei giorni scorsi abbiamo fatto un ultimo sopralluogo insieme ai tecnici della Provincia.

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.