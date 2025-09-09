FRANCO PICARONE (PD): “CON NUOVA DIREZIONE RUGGI SI APRE UNA STAGIONE CHE GUARDA AL FUTURO”

L’evento, che segna l’inizio di una fase nuova per la struttura ospedaliera, ha visto la presenza del presidente Vincenzo De Luca per sottolineare il ruolo centrale del Ruggi non soltanto per la città di Salerno, ma per l’intero sistema Regionale.
Si apre una stagione che guarda al futuro , con una programmazione quinquennale che avrà come obiettivo non solo la gestione sanitaria ordinaria, ma anche la realizzazione del nuovo Ruggi, destinato a diventare l’ospedale più moderno d’Italia, oggi già in costruzione. Il direttore generale Verdoliva avrà il compito di seguire i lavori e ha assunto l’onere di portarli a termine in tre anni, una sfida che accompagneremo con supporto e determinazione.
Parallelamente, restano aperte battaglie decisive : l’uscita dal piano di rientro e l’aumento del numero dei medici. Sono fronti sui quali stiamo lavorando e che dobbiamo portare a compimento per costruire una sanità realmente a misura dei cittadini.