FRANCO PICARONE (PD): “CON NUOVA DIREZIONE RUGGI SI APRE UNA STAGIONE CHE GUARDA AL FUTURO”

Si apre una stagione che guarda al futuro , con una programmazione quinquennale che avrà come obiettivo non solo la gestione sanitaria ordinaria, ma anche la realizzazione del nuovo Ruggi, destinato a diventare l’ospedale più moderno d’Italia, oggi già in costruzione. Il direttore generale Verdoliva avrà il compito di seguire i lavori e ha assunto l’onere di portarli a termine in tre anni, una sfida che accompagneremo con supporto e determinazione.

Parallelamente, restano aperte battaglie decisive : l’uscita dal piano di rientro e l’aumento del numero dei medici. Sono fronti sui quali stiamo lavorando e che dobbiamo portare a compimento per costruire una sanità realmente a misura dei cittadini.