REGIONALI, IL CENTRO DESTRA NAZIONALE DOMANI SI DA APPUNTAMENTO A PALAZZO CHIGI

L’appuntamento è per domani pomeriggio, a palazzo Chigi. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi si incontreranno alle 15.30 per fare il punto sulla situazione politica, a cominciare dal nodo delle regionali. Il risiko delle candidature, specialmente in Veneto e Campania, resta infatti il nervo scoperto del centrodestra: da giorni circolano indiscrezioni sui nomi e si attende un vertice tra i leader che metta la parola fine a una partita complessa. Anche se il segretario nazionale di Fi Tajani mette le mani avanti (”Domani c’è un incontro ma non so se parleremo di regionali, dovremmo vederci su altre questioni, credo che dovremmo parlare di autonomia con il ministro Calderoli”), fonti della maggioranza assicurano che sul tavolo ci sarà pure il dossier regionali. Al summit parteciperà anche il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, che negli scorsi giorni aveva annunciato una riunione a palazzo Chigi sul tema dell’autonomia differenziata

